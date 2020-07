Da oggi è ufficiale: Andrea Pirlo sarà il nuovo allenatore della Juve Under 23. L'ex centrocampista bianconero prende l'eredità di Fabio Pecchia e nel suo staff ci sarà anche l'amico Roberto Baronio, col quale è cresciuto nel Brescia da giocatore. Ieri in campo, oggi in panchina. Grande festa sui social con i tifosi juventini contenti di ritrovare uno dei giocatori più importanti degli ultimi anni: "Bentornato Maestro!", "Avrà più spettatori della prima squadra". Tra i tanti messaggi, però, c'è anche qualche scettico...



Sfoglia la gallery per vedere tutti i tweet dedicati a Pirlo