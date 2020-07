4









Andrea Pirlo di nuovo alla Juve. Accordo totale per il ritorno del Maestro in bianconero, come allenatore della Juve Under 23. Per l’annuncio la società ha deciso di aspettare la fine della stagione, per rispetto nei confronti di Fabio Pecchia. Poi l’ex numero 21 tornerà a Torino.





Pirlo ha ricevuto tante offerte, ma ci teneva ad allenare, e ha ritenuto il ‘laboratorio Juve’ il miglior futuro possibile. Vuole fare un percorso giusto, con tanto di gavetta, senza panchine facci da subito. La Serie C è vista come un trampolino, un passaggio intermedio prima del grande salto.

Per la Juve, secondo quanto riferito da calciomercato.com, il regista dell’operazione Pirlo bis è stato Andrea Agnelli in persona. Il presidente è rimasto in ottimi rapporti con il regista, e si augura un giorno di vederlo sulla panchina della prima squadra. Agnelli è convinto che la panchina dell’Under 23 sia solo un primo passo di una grande storia, che potrebbe culminare con Pirlo tecnico della Juve. Dipenderà dal percorso interno e dal rendimento che avrà sulla panchina della seconda squadra. Se le sensazioni del presidente saranno confermate, il futuro di Pirlo potrebbe essere a tinte sempre più bianconere.