Andrea Pirlo è più di un'idea per la Juventus Under 23. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi arrivano altre conferme sulla possibilità di vedere l'ex centrocampista bianconero in sella alla seconda squadra bianconera a partire dalla prossima stagione. Il Corriere dello Sport conferma che quella di vedere Pirlo di nuovo alla Juve è un'idea più che concreta nonostante le recenti parole del Maesto che in diretta Instagram con Fabio Cannavaro ha scherzato: ​"Ho un sacco di richieste. Seriamente, ho già lo staff pronto perché magari dall’estero mi chiamano prima. Il Barcellona mi sta aspettando (ride ndr). Non voglio sbagliare la prima scelta, ho già avuto qualche offerta”.