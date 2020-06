Era nell’aria già da qualche tempo, ora arriva anche un ulteriore conferma: stando quanto riporta Sky Sport, Andrea Pirlo tornerà alla Juventus, alla guida tecnica dell’Under 23. Il suo vice potrebbe essere Baronio. L’ufficialità tarderà ad arrivare, in quanto ci sono ancora i playoff da disputare, ma a Pecchia non è bastata la conquista del primo trofeo della seconda squadra bianconera, ovvero la Coppa Italia di Serie C. All’ex tecnico dell’Hellas Verona succederà dunque Pirlo, leggenda del calcio italiano e non solo, che ha trascorso in bianconero ben 4 anni, dal 2011 al 2015.