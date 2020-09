"Il nostro percorso sarà lungo, ci vorrà tempo. Anche perché non abbiamo tempo di lavorare con tanti giocatori che sono via, tanti che devono ancora ampliare la rosa però con quelli che abbiamo a disposizione stiamo lavorando bene". Con queste parole oggi Andrea Pirlo ha mandato un chiaro messaggio alla Juventus: la squadra che ho a disposizione è lungi dall'essere completa, vi ricordo che c'è da fare un'adeguata campagna acquisti!



LA CHIAREZZA DEL MAESTRO - Abbiamo già avuto modo di far notare come Pirlo abbia il merito di essere molto attivo nel lavoro in sinergia col club riguardo al mercato. Contrariamente a Sarri, non si è rimesso totalmente alle azioni della dirigenza ma ha voluto avere voce in capitolo. E lo ha così confermato, ricordando che la rosa bianconera aspetta ancora diversi innesti per potersi dire adatta a costituire il nuovo corso della Juve targato Pirlo. CHI DEVE ARRIVARE - Ma chi sono questi innesti? Il centrocampo è il ruolo più delicato, si sta lavorando sicuramente a un nuovo arrivo ma potrebbero esserne necessari un paio. Anche sul fronte attaccanti si fanno diversi nomi: al di là del bivio Dzeko-Suarez, si fanno avanti pure profili più giovani come "quarta punta". E sugli esterni l'organico juventino ha la coperta corta. La strada, come ha affermato l'ex Maestro oggi mister, è lunga.