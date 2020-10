neppure le critiche che stanno emergendo sulla sua creatura. La Juventus è un cantiere in costruzione, lui sperimenta e osa con coraggio, tira dritto con la sua filosofia. “Calcio propositivo, di possesso e di attacco”, così recita la sua tesi discussa un mese fa a Coverciano,Ne abbiamo parlato a più riprese, dalla classifica all time nella storia della Juve all’ analisi tattica della rosa . Insomma lo avevamo anticipato e l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport conferma quanto scritto e ripetuto.– Pirlo vuole comandare il gioco, alla Juve serve vincere ma anche convincere. Il salto di qualità chiesto da Agnelli a Sarri, che ha fallito, e che Pirlo vorrà soddisfareFermarsi ad un passo da un traguardo inedito sarebbe una beffa, così il tecnico bianconero vuole agguantarlo attraverso il dominio nel gioco, senza rinunciare alle sue cinque stelleStasera, contro la Dinamo Kiev in Champions League, spazio ai suoi giocatori di qualità., smaltito il fastidio accusato con il Galles, si schiererà alle spalle di, Chiesa sulla fascia destra mentresu quella opposta. C’è anche lo scontento, che dovrebbe partire dalla panchina ed entrare a gara in corso. La Joya, un altro tassello di estrema qualità, senza dimenticare la punta di diamante