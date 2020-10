3









Le turbolenze in casa Juve, con le difficoltà iniziali della nuova guida tecnica firmata da Andrea Pirlo, ha portato tra le varie conseguenze mediatiche il conseguimento di un "premio", da parte del mister bianconero, molto popolare sui media italiani: il Tapiro d'oro di Striscia la Notizia. Valerio Staffelli ha consegnato il celebre trofeo a Pirlo, il quale ha dichiarato: "Siamo in rodaggio. Non ho paura di non mangiar il panettone. Sono fiducioso". Certo, da giocatore il Maestro era abituato a ben altri riconoscimenti. La strada per vincerli anche da allenatore è lunga, ma la fiducia nel lavoro, come dice lui stesso, non deve mancare.