ha parlato così in conferenza stampa dopo il pareggio col Benevento: "Non sono preoccupato per l'andamento in campionato, ma dobbiamo iniziare a capire che le partite vanno avanti, che i punti persi iniziano ad essere tanti e bisogna cambiare velocemente rotta. Serve un'altra mentalità e una personalità diversa: le partite non sono tutte uguali,... Abbiamo giocatori giovani che devono capire velocemente che le partite vanno gestite in modo diverso. L'espulsione di Morata? Non so cosa sia successo, forse ha detto una parola di troppo all'arbitro. Non ero in campo, e Pasqua non ha voluto spiegarmi".- "Ronaldo è un giocatore importante non solo per noi, lo è stato per il Real Madrid e per le gestioni precedenti alla Juve.. Kulusevski? La posizione è sempre la stessa, ha giocato tante partite sia con noi che con la nazionale. Ricordiamoci che ha 20 anni e viene dal Parma, le partite con la Juve sono diverse e i palloni toccati hanno un peso diverso. E' normale che ogni tanto possa riposare, ma è un giocatore sul quale puntiamo fortemente".- "Non mi riesco a spiegare questo altalenarsi del gioco, ai ragazzi ho chiesto di non farlo. Col Benevento eravamo partiti bene, eravamo anche riusciti a sbloccare il risultato su un campo difficile e lì dovevamo avere la lucidità di chiudere la partita. Quando si hanno queste occasioni bisogna cercare di fare il secondo gol per poi gestire la partita., ma devono crescere rapidamente".