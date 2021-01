Nel corso della conferenza stampa alla vigilia dei quarti di Coppa Italia contro la Spal, Andrea Pirlo ha parlato anche del momento di Szczesny: "Non so se è nel miglior momento della carriera, ma sta dando grande fiducia facendo grandi prestazioni e noi siamo soddisfatti di quello che sta mettendo in campo - ha detto a Juventus tv - E' un portiere di livello mondiale, ma giocando in una grande squadra può ancora migliorare. E speriamo che possa fare ancora meglio. Domani però torna Buffon: ha avuto un problemino nelle settimane precedenti ma è tutto risolto, domani quindi scenderà in campo lui".