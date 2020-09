1









Andrea Pirlo, in conferenza stampa, ha svelato cosa succederà con Sami Khedira che già dalla prossima settimana si potrà svincolare dai bianconeri. "Con Khedira abbiamo parlato, stiamo valutando quale può essere la soluzione migliore da prendere in considerazione, valuteremo nei prossimi giorni, speriamo di trovare una soluzione che sia una cosa giusta per entrambi". Da domani ogni giorno è potenzialmente buono per salutare il centrocampista tedesco, pronto ad abbracciare nuove avventure professionali. Quale sarà la "soluzione migliore" indicata dal Maestro? Stando alle ultime raccolte dalla nostra redazione, i bianconeri potrebbero alzare di poco la cifra di buonuscita circolata nei giorni scorsi, ossia 2.5 milioni di euro.