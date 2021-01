Un messaggio chiaro, semplice e allo stesso tempo quasi un ordine, un refrain che da tempo si ripete in casa Juventus.cosìcommenta sui social, attraverso un tweet, la vittoria contro il Sassuolo per 3-1, maturata dopo una partita sofferta nonostante la superiorità numerica. Dopo il capitombolo contro la Fiorentina, la Juventus è riuscita a dare continuità alle vittorie, imponendosi su Udinese, Milan e per ultimi i neroverdi. Adesso la prova del nove, il derby d’Italia contro l’Inter in programma domenica sera.