Andrea Pirlo sorride dopo la vittoria contro il Parma, e a Sky commenta così i tre punti appena conquistati: "C'eravamo complicati la vita con il gol subito e rischiando di prenderne un altro in qualche occasione, ma siamo stati bravi a tornare in partita perché era importante vincerla. Per la classifica e per il morale, dopo il ko di Bergamo avevamo bisogno di ritrovare fiducia. Ronaldo in barriera? Purtroppo è successo questo episodio, sono cose che capitano. Valuteremo nelle prossime partite cosa fare. Agnelli ci ha spiegato cosa stava succedendo, ma era importante mantenere la concentrazione e conquistare la qualificazione in Champions. Ci ha dato tranquillità ma grande forza per la gara di oggi.



IL DIFETTO - "Dybala e Ronaldo sono istintivi ma bisogna dar loro anche direzioni da seguire e posizioni da tenere. L'hanno fatto meglio nel secondo tempo che nel primo, lo sviluppo è stato molto più fluido; nel primo tempo invece eravamo troppo distanti e anche il gioco è diventato più lento. Dove può migliorare la Juve? Non manteniamo la stessa concentrazione e velocità del gioco in tutte le partite. L'abbiamo fatto bene domenica così come oggi nella ripresa, invece in altre tante gare siamo troppo lenti tenendo troppo il pallone".



SUPERLEGA - "Ci sarà qualcosa da cambiare a livello europeo. Le cose che stavano portando avanti erano giuste, ma bisogna vedere cos'è successo e qual è il destino del calcio. Noi siamo aperti a tutto ma ci accingiamo anche a rispettare le regole che stanno portando avanti".