Non c'è stato bisogno di 'alzare la voce' dopo la sconfitta di Oporto. Parola di Andrea, che in conferenza ha chiarito anche la posizione del Presidente: "Avevo già alzato la voce a fine primo tempo, non mi è piaciuto come avevamo gestito la gara. Anche perché non eravamo ripartiti dopo l'errore fatto. Quando siamo rientrati non abbiamo neanche avuto modo di prendere in mano la gara, abbiamo avuto quei 10 secondi di blackout che ci sono costati il secondo gol. Abbiamo analizzato l'errore in questi giorni, ma come detto prima non c'è bisogna di alzare la voce quando sai di aver fatto male. Quando pensi di aver fatto bene e invece hai fatto male, allora ci deve essere la scossa dell'allenatore. Quando perdi un ottavo di finale in questo modo, c'è grande rammarico, va trasformata in energia".