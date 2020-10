"Iniziato il percorso UCL nella maniera giusta ma è solo l’inizio", dice Bonucci. Subito seguito da mister Pirlo: "3 punti importanti per partire col piede giusto". Insomma, l'inizio è promettente. E la Juve in Champions ha ritrovato il sorriso perso nella trasferta di Crotone. Obiettivo? Mantenerlo il più possibile, e tornare a fare bottino pieno anche in campionato. E poi pure godersele, certe serate e certi attaccanti. A Kiev, Alvaro Morata è stato mattatore assoluto e protagonista indiscusso: "Grande vittoria per iniziare la Champions League", le parole del centravanti spagnolo affidate ai propri social.



