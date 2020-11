"Continuiamo a lavorare ed a credere in quello che facciamo". Proprio come ha scritto Cristiano Ronaldo. Andrea Pirlo prende in prestito le parole del suo fuoriclasse e traccia ancora un percorso per questa Juve: quello della fiducia. I bianconeri, bloccati solo all'ultimo istante sul pari all'Olimpico di Roma, hanno tutti professato pazienza e quel pizzico di fortuna che serve sempre, in qualsiasi occasione. Credere in ciò che si fa, nel lavoro quotidiano: è l'unica ricetta che serve ad andare avanti.