2









Stando ai numeri, non si distingue più chi sia l'allievo e chi il maestro. Nella nuova veste bianconera, Andrea Pirlo ha privilegiato il passaggio e lo scambio veloce: nulla di nuovo, erano gli stessi obiettivi di Maurizio Sarri. Come racconta il Corriere dello Sport, "contro la Sampdoria e Roma, le uniche due gare giocatore finora dai bianconeri, la Juve ha effettuato in media 665 passaggi. Mai così tanti dalla stagione 2004/05 (da quando cioè esistono le rilevazioni Opta)". Costruzione dal basso e ampiezza sugli esterni: così si coinvolgono i centrocampisti più tecnici come nel caso di Rabiot e Ramsey. Nella scorsa stagione "i bianconeri hanno mantenuto una media di 571,8 passaggi a partita, la seconda della serie A dietro, ironia della sorte, al Napoli di Ancelotti-Gattuso (602) e davanti a Sassuolo (536,8) e Atalanta (529,8)".