Dopo un anno al di sotto del suo livelloha migliorato il suo rendimento alla Juventus. La svolta è arrivata nella seconda parte del campionato scorso e anche Pirlo è soddisfatto del francese. A spiegarlo è lo stesso allenatore bianconero nella conferenza stampa pre Champions: "Sta facendo una buona stagione. L'avevo visto solo l'anno scorso ma non lo conoscevo come ragazzo, me l'avevano descritto diversamente. Lavorando quotidianamente con lui ho scoperto un bravo ragazzo e un gran lavoratore".