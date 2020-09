La frase di Andreasu Morata non va assolutamente messa in secondo piano. Il tecnico bianconero ha voluto rispondere a qualche parola di troppo sulla scelta di riprendere la punta spagnola. "Lo conosciamo da tempo, ho avuto la fortuna di giocarci insieme a Torino. Lo cercavamo per le sue caratteristiche, attacca bene la profondità può fare reparto da solo e giocare anche con gli altri giocatori. Non è stata una terza scelta ma una priorità, a livello tecnico e tattico è il giocatore che cercavamo. Farlo giocare con Ronaldo e Dybala? Stavano aspettando il centravanti ed è arrivato questa settimana, abbiamo avuto poco tempo per lavorare ma nella mia testa è da un po' che cerco di capire come mettere i giocatori nelle migliori condizioni per dare il massimo".