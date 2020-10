Andrea Pirlo, in conferenza stampa, ha fatto il punto sul grande inizio di Alvaro Morata. "Se può giocare con Dybala? Preso per quello, è un giocatore forte che può darci diverse soluzioni. Con Dybala hanno già giocato insieme, si conoscono molto bene. Possono coesistere tranquillamente, spetterà a loro trovare le soluzioni migliori durante la partita. Cosa gli chiedo? Ultimamente era abituato tanto a giocare in fase difensiva, avere 80 metri di campo per il contropiede. Cerchiamo che sia sempre a disposizione del gioco, ricevendo e mettendosi bene con il corpo, dare pressione per liberare l'uomo nell'uno contro uno. Mettersi a disposizione per andare da una parte all'altra velocemente".