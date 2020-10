Andrea, in conferenza stampa, ha parlato dell'equivoco tattico su. "L'impostazione tattica potrebbe rimanere la stessa vista a Roma, magari con qualche cambio di giocatore. Ma come avevo detto nel post partita non avevamo occupato bene gli spazi da occupare in fase offensiva e magari mettere un giocatore di ruolo in fase offensiva largo a destra. La posizione che Kulusevski non aveva mai ricoperto a inizio stagione ma nella quale aveva giocato poco anche al Parma; la fa soprattutto quando gioca nella nazionale svedese. Quella poteva essere una soluzione, magari un po' azzardata contro la Roma ma che in futuro si potrebbe anche ripetere".