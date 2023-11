Andre Pirlo, allenatore della Sampdoria ed ex della Juve, ha parlato all'evento “Orientamenti 2023” a Genova del big match tra Juve ed Inter: "Sarà una partita equilibrata, sono felice di poterla guardare in modo disinteressato, seguo più le gare di Serie B ma la vedrò, è una partita storica. Spero possa vincere il migliore, non è una partita decisiva ma vincere può portare tanta energia".