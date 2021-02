Pirlo, in conferenza stampa, ha speso parole importanti per Gattuso. Di vicinanza, considerato il momento difficile che sta attraversando il tecnico del Napoli: "Rischia? Fa parte del nostro lavoro, può capitare di essere mandati via, ma pensiamo come sempre a fare il nostro massimo. Le partite sono tutte importanti, poi può capitare che per l'uno o per l'altro ci siano dei momenti difficili. Non ho nessun problema a riguardo, mi dispiace per la situazione Rino ma penso ai miei problemi. La prepariamo per vincere, poi vedremo cosa decideranno. Il nostro obiettivo resta vincere, fare bene, poi può succedere di tutto".