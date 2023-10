Andrea, a Sky Sport, parla così dopo la vittoria della sua Sampdoria contro il Cosenza. E ha parlato anche di Facundo Gonzalez, in prestito dalla Juventus."Doppietta Borini? Lo abbiamo acquistato per questo motivo. C'era la necessità di segnare sotto la gradinata, dando uno sprint in più ai ragazzi giovani. È un esempio anche negli allenamenti, arriva per primo e va via per ultimo: ora deve continuare così. Facundo Gonzalez ha giocato per la prima volta da difensore centrale e ha fatto una grande gara! A questi giovani non viene dato il tempo di crescere, oggi hanno giocato con determinazione e concentrazione"