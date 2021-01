Andrea, in conferenza stampa, ha parlato dell'importanza di De Ligt e quanto conta l'assenza dell'olandese: “De Ligt è importante, ma ricordiamo che abbiamo altri campioni come Bonucci, Chiellini, Demiral e Danilo. Alle assenze mettiamo in campo giocatori di spessore. Avremmo fatto a meno dell’assenza di De Ligt, ma ci sentiamo più forti con i rientri di Giorgio e Leo".