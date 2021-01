Alla vigilia della partita col Sassuolo, l'allenatore della Juventus Andrea Pirlo ha parlato di Federico Chiesa, giocatore del momento dopo la doppietta a San Siro: "Sta bene, ha avuto un problema all’anca e allora aveva chiesto di uscire, se no avrebbe fatto tutta la partita. Siamo riusciti a recuperarlo. Stupito? No perché conoscevo le sue qualità e quello che poteva darci. Può migliorare tanto, è un prototipo di un grande campione, deve crescere di partita in partita, perché per giocare nella Juve devi dimostrare tutte le partite di essere quello contro il Milan”.