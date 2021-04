Gigi Buffon e Giorgio Chiellini, due veterani, due leggende della Juventus. Arrivati al classico bivio di fine carriera: prolungheranno il contratto in scadenza oppure, a 43 e quasi 37 anni di età rispettivamente, decideranno di chiudere la carriera alla fine di questa stagione? Così Andrea Pirlo ha parlato di loro nella conferenza stampa pre-derby col Torino: "Per ora pensiamo solo a questa stagione, nella quale loro sono come sempre due giocatori importantissimi della rosa. Mi baso su quello che vedo nel presente. Chiellini sta bene e ringrazio Roberto Mancini per averlo fatto rientrare in anticipo dalla Nazionale e speriamo di poterlo vedere ancora a lungo".