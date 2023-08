Anche Andrea Pirlo ha voluto omaggiare l'addio al calcio di Gigi Buffon e lo ha fatto attraverso un post condiviso sui social.'Gigi per me significhi “i migliori anni della nostra vita”. Non sono solo i ricordi a legarci, ma un’amicizia profonda, sincera e appassionata. Superman del calcio mondiale, da oggi diventi un eroe dei nostri tempi'.