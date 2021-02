In conferenza stampa, Andreaha parlato die della reazione dopo l'errore nella partita di Oporto in: "Sta meglio. Ha avuto un problemino durante la settimana, ma credo sia recuperabile per domani. E' normale che sia deluso per quanto successo l'altra sera, ma fa parte del calcio. Capita di sbagliare, ma bisogna andare avanti, prendendosi le proprie responsabilità. Lo sa. Gli ho anche detto che capita di sbagliare, ma la partita non finisce lì. Bisogna insistere, avevamo 90 minuti da giocare. Anche se si sbaglia un passaggio, si va avanti e si cerca di fare meglio. A volte può capitare di tirare o di passare, ma dipende dalle circostanze dell'azione. A volte si può arrivare lì e cercare l'ultimo passaggio, a volte calciare, dipende dalle caratteristiche dei giocatori. Non tante volte si arriva con i centrocampisti in quella zona e se arrivano magari cercano di passare. Dipende dalle caratteristiche".