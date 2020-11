1









Anche con l'arrivo di Pirlo Federico Bernardeschi continua a non avere spazio: sono appena 114 i minuti giocati dall'ex Fiorentina in questa stagione. Eppure secondo Sky Sport l'allenatore lo aspetta e vuole sfruttare al massimo le sue qualità. Bernardeschi può essere un giocatore decisivo anche a partita in corso, con i suoi strappi è in grado di svoltare la gara in un momento di difficoltà. Corsa, dribbling e giocate, Pirlo crede ancora in Bernardeschi e lo aspetta al ritorno dalla Nazionale per lavorare in questa direzione".