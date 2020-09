4









È stata la Juventus di Cristiano Ronaldo, che ha segnato il primo gol della di questa stagione. È stata la difesa dei soliti Chiellini e Bonucci, ma anche il giorno in cui si è vista all’opera la sorpresa McKennie e la straripanza del talento Kulusevski, già idolatrato dai tifosi. È stata la Juve di Andrea Pirlo, che prepara una squadra malleabile con il ritorno della difesa a 3. Poche defezioni nell’amichevole di ieri contro il Novara, ma pesanti. Come l’assenza di Dybala e De Ligt, seduti in panchina ad osservare i compagni. Ma soprattutto, la mancanza dell’agognato numero 9, che lo stesso Pirlo ha chiamato a gran voce nel post-partita: “L’attaccante mi serve il prima possibile”. Messaggio inviato a Paratici, che lavoro su molti nomi, tra priorità e alternative.



