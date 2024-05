Andrea, a Sky Sport, preferisce non parlare dell'esonero di Massimiliano Allegri dalla Juventus. Il tecnico è parso stizzito per la domanda postagli dopo il ko della sua Sampdoria, che ha dato l'addio al sogno di salire in Serie A.“L’esonero di Allegri alla Juventus? Chiedo scusa, ma non mi sembra il momento di parlare di un’altra squadra dopo la mia sconfitta ai playoff. Ho già i miei problemi e i miei pensieri, la delusione è grande e vorrei concentrarmi su quello che è successo qui a Palermo, non ad altre cose. Siamo cresciuti tanto ed è un peccato aver avuto tanti giocatori in prestito. Abbiamo ancora limitazioni sul mercato, servirà tirarsi su le maniche. Se resto? Lo spero, ho un contratto e spero di rispettarlo”.