10









La Juve stecca e affonda, con lei anche Andrea Pirlo. Il tecnico dopo la partita era piuttosto arrabbiato e sconfortato dalla prestazione di una squadra che rischia di aver chiuso qui la lotta scudetto e non ha fatto nulla per mascherarlo: ​"E' una brutta sconfitta perché non ce l'aspettavamo e non potevamo fare una partita peggiore di questa". Così si è espresso nel post partita, aggiungendo: ​"Abbiamo sbagliato l'atteggiamento fin dall'inizio, quando in queste partite non hai la rabbia e la determinazione per cercare di vincere i duelli diventa difficile. Non siamo scesi in campo, siamo stati troppo passivi e quando non sei aggressivo e non hai questa rabbia vai incontro a queste partite. Ci siamo abbassati e siamo stati timorosi, abbiamo avuto paura del gioco d'attacco dell'Inter e nella testa abbiamo pensato solamente a fare la fase difensiva, neanche troppo aggressiva, e poi avevamo poco spazio per avere in mano la partita. E quando dai campo a loro per il contropiede diventano devastanti".



Le colpe? Sue, soprattutto. E così ha dichiarato: "Chi ha sbagliato? In primis io, mi prendo le responsabilità. E' l'allenatore che dà le indicazioni. Se la squadra non ha fatto quello che avevamo provato vuol dire che non avevamo capito bene quello che avevamo impostato. Avevamo provato una buona fase difensiva, poi dopo 15' ci siamo fatti sorprendere perché siamo stati disordinati e poi è diventata una partita difficile". E ora? La Juve deve rialzarsi e ripartire, nonostante le difficoltà.



Intanto, i tifosi sui social si schierano: in tendenza ci finiscono Allegri e Sarri, con pareri molto divisi. Tutti, perè, rimpiangono Max...



Ecco i messaggi nella nostra gallery.