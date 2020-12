Pirlo ritrova tutti i giocatori dopo lo stop per la sosta di Natale. Alla Continassa si rivedono anche Chiellini, De Ligt e Demiral, che si sono allenati in gruppo come riporta Sky Sport. Il capitano rientra dopo aver smaltito il problema alla coscia, l'olandese ha superato il problema muscolare che l'aveva fermato nell'ultima gara con la Fiorentina e l'ex Sassuolo ha recuperato dopo una lesione di basso grado del muscolo retto femorale della coscia destra.