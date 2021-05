5









Tutti a disposizione, ma uno in particolare. Federico Chiesa può essere l'arma giusta per scardinare la difesa del Milan, attaccarlo in ripartenza e godere di un fondamentale che - già a Udine, ma non solo a Udine - ultimamente è venuto meno per i bianconeri. Ecco, l'esterno bianconero ha già intenzione di aggiornare numeri e statistiche, di alzare nuovamente l'asticella dopo un periodo di forzatissimo riposo. Superlativo necessario: fosse dipeso da lui, avrebbe giocato pure la gara in Friuli. E la Juve ne avrebbe certamente beneficiato.



ANCORA A SINISTRA - Chiesa dovrebbe partire dal primo minuto sull'out mancino. "Stanno tutti bene", sorrideva ieri Pirlo, e la sensazione è che il sospiro di sollievo fosse rivolto proprio all'incursore classe '97. Arma in più e arma efficacissima, partirà a sinistra (Cuadrado sul lato opposto) così da aiutare Morata ad attaccare la profondità e servire Ronaldo coi giri giusti. Alzi la mano chi si sarebbe aspettato quest'impatto all'inizio e quest'importanza di Chiesa nella partita più importante. Forse solo Paratici, probabilmente ci sperava Pirlo. Di sicuro, le nuvole sulla sua incostanza sono sparite. Federico è l'uomo più determinante della Juventus.