Andrea Pirlo, nuovo allenatore della Sampdoria, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Arabia? Si è aperto un nuovo mercato, così come accadde qualche anno fa in Cina. Il calcio come la vita è questo, se ci sono opportunità qualcuno le coglie. C’è il campionato italiano, quello inglese e ci sarà il campionato arabo. Magari diventerà il migliore del mondo…"."Resto soddisfatto di quanto avevo fatto. Gli allenatori cambiano, rimangono le società"." Il Napoli ha fatto una cosa straordinaria, ma avevo visto Spalletti in Turchia, nella pausa del campionato, ed erano già proiettati per arrivare sino in fondo, Bisogna vedere cosa faranno le rivali. Per la nuova Juve servirà tempo, nel Milan Pioli ha maggiori responsabilità e alla fine credo che mancherà Maldini, perché non era solo una persona speciale per i calciatori, ma proprio come uomo, perché Maldini è sempre Maldini."