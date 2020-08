Alla fine del primo giorno "operativo" di Andrea Pirlo come allenatore della Juventus, il club bianconero gli ha chiesto direttamente sui propri canali social come sia andato questo primo giorno di allenamenti della nuova stagione. La risposta di Pirlo si trova nel video che potete vedere qua sotto: "Primo giorno alla grande, abbiamo cominciato bene, speriamo di proseguire ancora meglio". Ora le prossime risposte sulla nuova annata bianconera dovranno arrivare anche dal mercato, ma - come si suol dire - chi ben comincia è a metà dell'opera.