di Alberto Toppi

“A lui piace questo, lo conosco, cerca di togliere la pressione ai suoi per metterla a noi, ma non abbiamo problemi, siamo la Juve. Loro non sono da meno, sono stati costruiti per vincere lo scudetto”. Parole e musica di Andrea Pirlo, che nella conferenza stampa alla vigilia del derby d’Italia non solo ha spezzato lance a favore del “primo a farmi pensare di studiare da allenatore”, ma ha rivelato un suo modus operandi. Scaricare la pressione dai suoi per gettarla addosso agli altri.



LE PAROLE DI CONTE – Facile rintracciare il passaggio in cui Conte applica questo comportamento, giusto qualche minuto prima dell’intervento di Pirlo: “Il gap penso che nessuna squadra in Italia possa dire di averlo colmato. Loro per nove anni hanno dominato e operato in modo importante, riuscendo sempre a cambiare, a ringiovanire, a prendere giocatori di esperienza. Anche quest’anno hanno una struttura, sono arrivati Chiesa, Morata, McKennie e Kulusevski. Fanno un grande lavoro e cercano di migliorarsi. Secondo me in Italia non c’è ancora una squadra che ha ridotto o annullato il gap con la Juve, sarebbe illusorio pensarlo”.



LUI GLISSA, MA LO SCUDETTO… - Per Conte il gap non è ancora stato colmato e su questo può avere ragione, perché contro la Juve, alla guida dell’Inter, non ha ancora vinto. Ma è sorprendente come non riveli le carte sulla questione scudetto, soprattutto quando molti giocatori (Vidal, Skriniar e Lautaro Martinez) l’abbiano pubblicamente dichiarato, mostrando la mano che il tecnico nasconde gelosamente. Ha tra le mani una squadra costruita per questo, perché il progetto imbastito al momento del suo arrivo a Milano mira proprio a questo. E il tempo inizia a stringere essendo il secondo anno sulla panchina nerazzurra. Marotta e Ausilio lo hanno ascoltato per soddisfarlo sul mercato, nel limite delle disponibilità finanziare, cercando di colmare quei buchi di formazione presenti lo scorso anno. Quest’anno la rosa di Conte è attrezzata per lo scudetto, ma lui glissa e scaricare la pressione. Anche se tutti all’Inter, dal basso verso l’apice aziendale, sanno qual è l’obbligo stagionale. E intanto, Pirlo l’ha smascherato…