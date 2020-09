Andrea Pirlo è ufficialmente diventato un allenatore dopo l’esame sostenuto oggi a Coverciano. Ma non è l’unico che ha vissuto il mondo Juventus ad essere impegnato in questa prova. Domani sarà il turno dell’ex Luca Toni: “Domani secondo e ultimo giorno di esami al Museo del Calcio, seguendo sempre la medesima modalità di oggi: esami delle singole materie in mattinata e discussione delle tesi nel pomeriggio. Tra gli allievi di domani l’allenatrice della Nazionale maschile Under 15, Patrizia Panico, l’ex allenatore del Genoa - già vicecampione d’Europa nel 2012 da calciatore con la maglia azzurra - Thiago Motta e il campione del mondo nel 2006, Luca Toni”.