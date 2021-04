4









Tudor è davvero un'opzione? Quant'è aggrappato, alla sua panchina, Andrea Pirlo? Quesiti ai quali prova a rispondere Calciomercato.com. Che sottolinea come Pirlo "debba conquistarsi sul campo la riconferma".



IL FALLIMENTO - Quali sarebbero le cause per un suo allontanamento dalla Continassa? Innanzitutto, se Pirlo dovesse fallire l'aggancio alla Champions, sarebbe di fatto esonerato. Ma se anche dovesse arrivare una sconfitta nel derby, la situazione potrebbe a quel punto precipitare. Una vittoria, invece, darebbe ossigeno: ma ogni partita resterebbe delicata, coi crismi di una finale.



SCELTA INTERNA - Se dovesse saltare il banco, si potrebbe arrivare a una promozione diretta di Igor Tudor. Come racconta CM, il croato non è esattamente in linea con il resto dello staff tecnico: "Sarebbe insomma una scelta allo stesso tempo di rottura ma anche naturale, opzione immediata tra quelle che attualmente sarebbero pronte all'uso per quanto anche molto meno affascinante di altre, da Max Allegri o Marcello Lippi in poi".