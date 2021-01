ha commentato così ai microfoni di Sky Sport la vittoria contro il Sassuolo: "ha preso un trauma contusivo sul collaterale, gli è rimasto un po' sotto il ginocchio e il collaterale interno ha avuto un po' di fastidio. Speriamo che non sia nulla di grave, tra domani e i prossimi giorni valuteremo le condizioni.ha avuto un problemino ieri sullo psoas e oggi quando ha alzato la gamba per il colpo di tacco ha risentito un pochino ma speriamo niente di grave".- Nelle ultime due partite la Juve ha recuperato 5 punti all'Inter, 3 al Milan, 3 al Napoli e 2 alla Roma: "Per noi era ed è importante guardare a noi stessi, partita dopo partita. Dovevamo vincere stasera per dare continuità,. L'importante però era vincere, con voglia e carattere, quello che ci serviva per portare a casa i tre punti. La prossima partita con l'Inter? Quando arrivi ad affrontare grande squadre le motivazioni e la concentrazione salgono, i punti in palio cominciano ad essere importanti. Siamo abituati, abbiamo tanti campioni pronti per queste grandi sfide. Questo è il dna della Juve e deve far sempre parte della squadra, se si vogliono vincere le partite bisogna avere sempre la voglia fino all'ultimo minuto".- "Noi siamo la Juventus, abbiamo la pressione di vincere tutte le partite e non ci deve importare la classifica. L'importante è concentrarsi sulle partite e affrontarle sempre come fossero delle finali, poi tra qualche mese vedremo dove siamo arrivati. La squadra è cresciuta nell'autostima e negli automatismi. Ora iniziamo a ricoprire bene le posizioni con tutti i giocatori, abbiamo avuto anche il recupero di alcuni giocatori sul piano fisico., ci ha dato grande forza e voglia di reagire perché sappiamo che se non affrontiamo le gare con concentrazione andiamo incontro a brutte figure".- Pirlo analizza poi il gol di Defrel: "C'è da segnalare la passività dei nostri centrocampisti e il mal posizionamento dei nostri difensori, perché quando affronti un attaccante devi farlo in modo diverso,. Poi lui è stato bravo nello stop, ma abbiamo sbagliato sia a centrocampo che in difesa. Demiral mi ha detto che voleva rivedere il gol perché piace sottolineare i suoi errori e quelli degli altri, domani lo rivaluteremo insieme".