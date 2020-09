1









Una Juve senza 9, ma con CR7. Non sarà un centravanti classico, ma segna molto più della maggior parte dgli attaccanti d'Europa. E Andrea Pirlo può comunque sorridere. L'attaccante arriverà, come chiesto nei giorni scorsi, e lo farà il prima possibile, ma il nuovo allenatore ha ben 739 motivi per consolarsi. 739 sono i gol di Cristiano Ronaldo in carriera, il miglior marcatore in attività e il quinto di tutti i tempi, che ha un obiettivo personale chiaro in questa stagione: superare Ferenc Puskas, a quota 746. Del resto è, per definizione di Massimiliano Allegri "Il miglior centravanti del mondo senza essere un centravanti". Tutto corretto. E allora Pirlo riparte da lì, in attesa di un 9 di manovra come Edin Dzeko. Ronaldo vuole il 10° scudetto, il terzo personale, vuole vincere la classifica dei marcatori e diventare il primo capocannoniere di Premier League, Liga e Serie A, vuole emergere anche in Champions. Quanto fatto con il Portogallo è solo un antipasto della stagione che verrà, tanto per far capire quanto voglia incidere. Alla Sampdoria ha segnato il suo ultimo gol in Serie A, il 26 luglio scorso, nella gara che ha dato artimeticamente lo scudetto alla Juve. E da lì si ricomincia. Con un altro dato: è il capocannoniere dell'anno solare della serie A, con 21 reti in 19 partite. Con lui la Juve parte sempre 1-0, o forse anche qualcosa in più. Oggi riparte anche per sfatare un tabù: il gol alla prima giornata di campionato, non l'ha mai fatto, per ora...