Colmare il gap. È questo l’imperativo che la Juventus si porrà da quando riprenderà la cavalcata in campionato, sabato contro il Cagliari. Un tour de force di partite che si protrarrà fino al 22 dicembre contro la Fiorentina, dove la squadra di Pirlo dovrà recuperare i punti di svantaggio persi rispetto all’anno scorso. Infatti, arrivata allo stesso punto della gestione Sarri, la squadra di Pirlo ha raccolto 6 punti in meno. Ma come riporta Sky Sport, ci sono diverse motivazioni da tenere in considerazione dentro e fuori dal campo. Pirlo è alla sua prima esperienza da tecnico e sta sperimentando una Juve differente avendo alle spalle una sola amichevole in preseason. Poi, non si possono trascurare le tante defezioni. Le assenze di De Ligt e Alex Sandro, adesso quelle di Bonucci e Chiellini, nel mezzo la positività al Covid-19 di Cristiano Ronaldo. Adesso il cammino entra nel vivo, c’è una vetta da conquistare.