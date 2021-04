Sulle prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola c'è spazio anche per la Juventus la situazione di Andrea Pirlo, sempre più delicata. In primo piano sulla prima pagina di Tuttosport c'è un'intervista al tifoso bianconero Flavio Briatore che attacca l'allenatore: "Pirlo, sei fuori! Non si può dare una Ferrari a uno con il foglio rosa, bisogna riprendere Allegri: un errore sostituirlo. Agnelli ha fatto bene, io cambierei dirigenza".



"Milan e Juve, ora sono guai. Champions, Lazio e Napoli risalgono: ora è corsa a 5" titola La Gazzetta dello Sport dopo il ko dei rossoneri. Anche il Corriere dello Sport apre con la corsa all'Europa titolando: "Napoli e Lazio da Champions. Gattuso agguanta Milan e Juve al terzo posto". In taglio basso spazio al caso social: "Minacce shock al figlio di Pirlo".