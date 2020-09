7









Solo Thiago Motta meglio di Pirlo. Il nuovo allenatore della Juventus ha ottenuto il patentino UEFA Pro, come ufficializzato oggi dalla FIGC. L'ex allenatore del Genoa ha portato a casa un 108 su 110, un voto in più di Pirlo che ha chiuso con 107. Questi i nomi degli altri nuovi allenatori. Spuntano tanti ex calciatori, anche della Juve, come Montero e Toni:



Mauro Antonioli*, Sergio Arnosti, Francesco Baldini, Paolo Bianco, Emiliano Bigica, Daniele Bonera, Fabio Caserta, Marco Cassetti, Cristian Eugen Chivu, Mirko Conte, Matteo Contini, Morgan De Sanctis*, Gaetano Fontana, Nazzarena Grilli, Vincenzo Italiano, Ivan Javorcic, Mohamed Kallon, Stefano Lucchini, Alessandro Lupi, Paolo Montero, Thiago Motta, Roberto Muzzi*, Angelo Palombo, Patrizia Panico*, Andrea Pirlo, Daniele Russo*, Manuela Tesse, Luca Toni ed Emanuele Troise.