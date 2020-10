Paulo Dybala verso una maglia da titolare per la gara di domenica sera contro il Verona. Andrea Pirlo ha quasi sciolto definitivamente il nodo per chi sarà la spalla di Alvaro Morata, con l'argentino davanti a tutti. Per Dybala sarebbe la prima stagionale da titolare, dopo essere subentrato contro la Dinamo Kiev e le panchine contro Roma e Crotone che avevano causato alcuni malumori. Ora sembra essere tutto passato, Dybala sorride e aspetta la sua chance dal primo minuto, La Joya scalpita per giocare col Verona.