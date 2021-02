7









Al termine di Verona-Juve, Andrea Pirlo si è presentato ai microfoni di Sky Sport: in studio, Giancarlo Padovan, firma di Calciomercato.com. Ecco il siparietto.



Padovan: la scelta di giocare a tre era dovuta alla grande emergenza o c'è stato un tentativo di mettersi a specchio rispetto al Verona?



Pirlo: "Era emergenza, guardando le assenze non c'erano altre soluzioni. Avevamo già adattato Alex come centrale, più di questo non potevamo inventare. Se iniziano a mancare difensori, terzini e attaccare, mi dica lei cosa era meglio fare".



Padovan: "Si era palesato Dragusin".



Pirlo: "Non ha mai giocato da terzino. Non è un terzino. Ha giocato da terzo centrale, bisogna guardarle bene le partite prima di commentarle".



Padovan: "Ma è stato provato in settimana".



Pirlo: "Non è mai stato provato, era l'unica soluzione che avevamo".



Padovan: "Era l'unica soluzione che avevate? Due giocatori, o uno fuori ruolo. Bernardeschi e Chiesa".



Pirlo: "Scusi, chi avrebbe messo lei in quella posizione?".



Padovan: "Cambiando la formazione, ha messo due esterni fuori ruolo".



Pirlo: "Chiesa è un esterno d'attacco ma ha giocato tante volte fuori ruolo. Bernardeschi ha quasi sempre fatto quel ruolo. Forse erano gli unici giocatori nella posizione ideale. Poi adattando gli altri bisogna pure che si sacrifichino".