Andrea, ex centrocampista della, è intervenuto a sorpresa durante la trasmissione “A casa con la Juve”, in onda su Juventus Tv. L’ex regista della nazionale, tra le altre cose, ha scherzato con i compagni in bianconero Matri e Barzagli, rivelando diversi aneddoti ( LEGGI QUI TUTTO L'INTERVENTO ): “Ho fatto tre partite durante le quali ho giocato solo con il sinistro perché avevo un problema all’altro ginocchio. Il gol con la Juve al quale sono più affezionato? Quello al derby all’ultimo secondo. Partite col sinistro? Una a Lecce, una col Novara, avevo problemi al ginocchio destro e giocavo solo col sinistro".