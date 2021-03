Andrea, interpellato sulla possibilità che gli arbitri parlino a fine partita, ha risposto in maniera molto diretta, riscontrando apprezzamenti e applausi (social) dai propri tifosi. "Cosa ne penso? Lo trovo molto giusto - le parole del tecnico bianconero in conferenza stampa -. Cosa nuova che può tornare a favore di tutti, l'importante è che si parli di episodi della partita che c'è stata poco prima e magari non di 3, 4, 5 anni prima. Si parli di episodi effettivi, di ciò che è successo della gara di domenica".