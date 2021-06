Non c'è stato alcun contatto tra Andrea Pirlo e la Sampdoria. Dopo la forte accelerata di Ferrero su Beppe Iachini, oggi da Genova era arrivata la voce sul possibile controsorpasso dell'ex tecnico e fuoriclasse bianconero. Stando a quanto filtra da fonti vicine all'allenatore, non ci sarebbe stato alcun contatto telefonico tra Ferrero e Pirlo, al momento Iachini resta in pole per la panchina doriana, che ha perso Claudio Ranieri e che potrebbe ritrovare anche uno tra Marco Giampaolo e Roberto D'Aversa. Al momento, Pirlo non conferma.