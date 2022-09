Non sta andando benissimo l'avventura in Turchia per. Alla guida del Karagumruk, l'ex allenatore della Juventus si è ritrovato al secondo pareggio di fila, salvato all'ultimo dalla rete di Diagne. Nelle prime 5 partite ha collezionato 5 punti, anche se la sconfitta non arriva da ben 3 turni.Al momento, la squadra di Pirlo si trova al quattordicesimo posto: 8 reti fatte, 10 subite e una sola vittoria conquistata finora. Salvato all'ultimo, in un avvio complicato. Com'è difficile, la storia del Maestro in Turchia.